Киевский апелляционный суд разрешил задержать “экс-прокурора” временно оккупированного Крыма Наталью Поклонскую по подозрению в государственной измене.

Соответствующее решение было вынесено в понедельник, 6 декабря, коллегией судей.

В Киевский апелляционный суд обратился представитель Офиса генерального прокурора. Он обжаловал решение Шевченковского районного суда Киева от 27 сентября 2021 года, который отказался давать разрешение на задержание Поклонской для дальнейшего избрания меры пресечения в виде ареста.

В то же время, Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Шевченковского райсуда.

– Удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки Поклонской, с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе суда напомнили, что Наталья Поклонская подозревается в ряде уголовных правонарушений, а именно:

• в действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти в Украине (ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины);

• посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 УКУ);

• государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса);

• создании и руководстве преступной организацией, а также участии в ней (ч.1 ст.255 УКУ).

Как известно, после преступного захвата Россией Крыма Наталья Поклонская перешла на сторону оккупантов. С марта 2014-го по октябрь 2016 года она была так называемым прокурором оккупированного Крыма.

В октябре 2018 года Поклонская получила статус подозреваемой за военные преступления.

А в июне этого года Офис генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми бывших “должностных лиц” Автономной Республики Крым. Среди них, в частности, были Сергей Аксенов и Наталья Поклонская.

В конце ноября Киевский апелляционный суд разрешил задержать самопровозглашенного премьер-министра временной российской оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова.

Источник: Киевский апелляционный суд