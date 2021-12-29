Из-за санкций СНБО приостановлена ​​трансляция двух телеканалов Шуфрича

Компания SES 28 декабря, сразу после того, как президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против компаний-владельцев Першого незалежного и UkrLive, приостановила трансляцию этих телеканалов.

– Вчера вечером мы приостановили трансляцию этих телеканалов в связи с введением санкций. SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляция каналов будет приостановлена, – сказали в SES.

Оба телеканала, принадлежащие народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу, заявили, что будут обжаловать санкции Совета национальной безопасности и обороны в суде.

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении компаний Медиахолдинг Новости, Тайм Медиа и Телепространство, связанных с телеканалами Перший незалежний и UkrLive.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы украинского государства 28 декабря. Срок действия санкций – пять лет.

Источник: Детектор медіа