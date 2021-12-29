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Факти / Україна / Суспільство

Через санкції РНБО призупинено трансляцію двох телеканалів Шуфрича

Валентина Летяк редакторка стрічки
телеканали

Компанія SES 28 грудня, відразу після того, як президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти компаній-власників Першого незалежного та UkrLive, призупинила трансляцію цих телеканалів.

– Вчора ввечері ми призупинили трансляцію наведених нижче телеканалів у зв’язку із запровадженням санкцій. Компанія SES діє в рамках закону та виконує законні вимоги. На час дії санкцій трансляцію каналів буде призупинено, – сказали в SES.

Обидва телеканали, що належать народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу, заявили, що оскаржуватимуть санкції Ради національної безпеки та оборони в суді.

Напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо компаній Медіахолдинг Новини, Тайм Медіа і Телепростір, які пов’язані з телеканалами Перший Незалежний та UkrLive.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави української держави 28 грудня. Термін дії санкцій – п’ять років.

Джерело: Детектор медіа

Фото: Unsplash

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