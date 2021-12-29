На Новый год 2022 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 1, 2 и 3 января. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на первые выходные наступающего года.

В субботу, 1 января, мокрый снег с дождем прогнозируют на всей территории страны.

На Севере ночью от 0 до -4, днем ​​преимущественно 0 +2, в южных регионах ночная температура будет составлять 0 +2, дневная – +2 +4.

В центральных областях ночью -1 -4, днем ​​0 +2, на Востоке -2 -4, в течение дня – от 0 до -2.

На Западе Украины ночью +1 +4, днем ​​+2 +4, в Закарпатье до +5.

В Киеве в первый день Нового года ночью 0 -2, днем ​​0 +2.

В воскресенье, 2 января, в Украине без осадков, но похолодает, особенно в темное время суток.

В северных областях ночью от -2 до -7, днем ​​0 -4 градуса.

На Юге страны ночная температура воздуха снизится до -1 -4, днем ​​-1 +1.

В Центре ночью –4 –7, днем ​​–1 –4, на Востоке ночью –4 –7, днем ​​–1 –4.

На Западе ночью -1 -3, а днем ​​от 0 до +2 градусов.

В Киеве в воскресенье ночная температура будет колебаться в диапазоне -2 -4, днем ​​0 -2 градуса.

В понедельник, 3 января, мокрый снег с дождем возвращаются, без осадков только на Востоке Украины.

В северных областях ночная температура будет колебаться в пределах 0 -6 градусов, днем от 0 до +5.

На Юге в темное время суток 0 -3, днем +4 +6 градусов, в центральных областях ночью -1 -3, днем – до +2.

Теплее всего будет на Западе. Ночью здесь +2 +4, днем температура повысится до +5 +7 градусов.

В восточных областях ночью -5 -7, днем около 0 градусов.

В столице 3 января мокрый снег с дождем, ночью -1 -3, днем +2 +4.