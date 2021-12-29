На Новый год 2022 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 1, 2 и 3 января. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на первые выходные наступающего года.
В субботу, 1 января, мокрый снег с дождем прогнозируют на всей территории страны.
На Севере ночью от 0 до -4, днем преимущественно 0 +2, в южных регионах ночная температура будет составлять 0 +2, дневная – +2 +4.
В центральных областях ночью -1 -4, днем 0 +2, на Востоке -2 -4, в течение дня – от 0 до -2.
На Западе Украины ночью +1 +4, днем +2 +4, в Закарпатье до +5.
В Киеве в первый день Нового года ночью 0 -2, днем 0 +2.
В воскресенье, 2 января, в Украине без осадков, но похолодает, особенно в темное время суток.
В северных областях ночью от -2 до -7, днем 0 -4 градуса.
На Юге страны ночная температура воздуха снизится до -1 -4, днем -1 +1.
В Центре ночью –4 –7, днем –1 –4, на Востоке ночью –4 –7, днем –1 –4.
На Западе ночью -1 -3, а днем от 0 до +2 градусов.
В Киеве в воскресенье ночная температура будет колебаться в диапазоне -2 -4, днем 0 -2 градуса.
В понедельник, 3 января, мокрый снег с дождем возвращаются, без осадков только на Востоке Украины.
В северных областях ночная температура будет колебаться в пределах 0 -6 градусов, днем от 0 до +5.
На Юге в темное время суток 0 -3, днем +4 +6 градусов, в центральных областях ночью -1 -3, днем – до +2.
Теплее всего будет на Западе. Ночью здесь +2 +4, днем температура повысится до +5 +7 градусов.
В восточных областях ночью -5 -7, днем около 0 градусов.
В столице 3 января мокрый снег с дождем, ночью -1 -3, днем +2 +4.