На Новий рік 2022 українці відпочиватимуть три дні поспіль – 1, 2 та 3 січня. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на перші вихідні прийдешнього року.
У суботу, 1 січня, мокрий сніг з дощем прогнозують на всій території країни.
На Півночі вночі від 0 до -4, вдень переважно 0 +2, у південних регіонах нічна температура становитиме 0 +2, денна – +2 +4.
У центральних областях вночі -1 -4, вдень 0 +2, на Сході -2 -4, протягом дня – від 0 до -2.
На Заході України вночі +1 +4, вдень +2 +4, на Закарпатті до +5.
У Києві у перший день Нового року вночі 0 -2, вдень 0 +2.
У неділю, 2 січня, в Україні без опадів, але похолодає, особливо в темну пору доби.
У північних областях вночі від -2 до -7, вдень 0 -4 градуси.
На Півдні країни нічна температура повітря понизиться до -1 -4, вдень -1 +1.
У Центрі вночі -4 -7, вдень -1 -4, на Сході вночі -4 -7, вдень -1 -4.
На Заході вночі -1 -3, а вдень – від 0 до +2 градусів.
У Києві в неділю нічна температура повітря коливатиметься у діапазоні -2 -4, вдень 0 -2 градуси.
У понеділок, 3 січня, мокрий сніг з дощем повертаються, без опадів лише на Сході України.
У північних областях нічна температура коливатиметься в межах 0 -6 градусів, вдень – від 0 до +5.
На Півдні у темну пору доби 0 -3, вдень +4 +6 градусів, у центральних областях вночі -1 -3, вдень – до +2.
Найтепліше буде на Заході. Вночі тут +2 +4, вдень температура підвищиться до +5 +7 градусів.
У східних областях вночі -5 -7, вдень – близько 0 градусів.
У столиці 3 січня мокрий сніг з дощем, вночі -1 -3, вдень +2 +4.