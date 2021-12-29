На Новий рік 2022 українці відпочиватимуть три дні поспіль – 1, 2 та 3 січня. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на перші вихідні прийдешнього року.

У суботу, 1 січня, мокрий сніг з дощем прогнозують на всій території країни.

На Півночі вночі від 0 до -4, вдень переважно 0 +2, у південних регіонах нічна температура становитиме 0 +2, денна – +2 +4.

У центральних областях вночі -1 -4, вдень 0 +2, на Сході -2 -4, протягом дня – від 0 до -2.

На Заході України вночі +1 +4, вдень +2 +4, на Закарпатті до +5.

У Києві у перший день Нового року вночі 0 -2, вдень 0 +2.

У неділю, 2 січня, в Україні без опадів, але похолодає, особливо в темну пору доби.

У північних областях вночі від -2 до -7, вдень 0 -4 градуси.

На Півдні країни нічна температура повітря понизиться до -1 -4, вдень -1 +1.

У Центрі вночі -4 -7, вдень -1 -4, на Сході вночі -4 -7, вдень -1 -4.

На Заході вночі -1 -3, а вдень – від 0 до +2 градусів.

У Києві в неділю нічна температура повітря коливатиметься у діапазоні -2 -4, вдень 0 -2 градуси.

У понеділок, 3 січня, мокрий сніг з дощем повертаються, без опадів лише на Сході України.

У північних областях нічна температура коливатиметься в межах 0 -6 градусів, вдень – від 0 до +5.

На Півдні у темну пору доби 0 -3, вдень +4 +6 градусів, у центральних областях вночі -1 -3, вдень – до +2.

Найтепліше буде на Заході. Вночі тут +2 +4, вдень температура підвищиться до +5 +7 градусів.

У східних областях вночі -5 -7, вдень – близько 0 градусів.

У столиці 3 січня мокрий сніг з дощем, вночі -1 -3, вдень +2 +4.