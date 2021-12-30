Від невеликих морозів та ожеледиці до відлиги та дощу з мокрим снігом – такі сюрпризи чекають українців у новорічну ніч. Синоптик Наталя Діденко дала детальний прогноз погоди на Новий рік 2022 в Україні.

За її прогнозами, у п’ятницю, 31 грудня, на Сході буде найхолодніше: вночі -6 -11 градусів, вдень – від -1 до -6. В другій половині дня та ввечері можливий сніг.

– Захід України завершить 2021 рік найтеплішою погодою, теплішою навіть, ніж на Півдні – вночі близько нуля, вдень +1 +6 градусів! Дощ та мокрий сніг, – уточнила Діденко.

У південних регіонах синоптик обіцяє суху та сонячну погоду, проте вдень може піти незначний мокрий сніг. Температура повітря – від -2 до +4.

У центральній частині, за її словами, завтра мокрий сніг, місцями дощ, температура повітря – близько нуля, тому на дорогах ожеледиця.

На Півночі у темну пору доби -3 -8, а вдень – відлига, лише на Сумщині до -2 -4. Тут вночі та вранці мокрий сніг, вдень – без істотних опадів.

У Києві 31 грудня вночі та вранці мокрий сніг з дощем. Проте найближчої ночі ще мороз до -5, а вдень потепліє до +1, на дорогах ожеледиця.

На Новий рік, 1 січня, погода також різнитиметься, але скрізь – сильний штормовий вітер північно-західного напрямку.

На Сході Діденко прогнозує у новорічну ніч невеликий мороз від 0 до -5 та ожеледицю на дорогах, а вдень потепління до нуля градусів. Вночі та вранці – без опадів, вдень – мокрий сніг та дощ, вітряно.

– У західних областях 1 січня співатимуть пташки. Бо саме тут запахне весною – очікується у новорічну ніч +1 +4 градуси, вдень +4 +8, дощ. На Півдні України початок року буде з дощами, теплим, вдень – до +4 +9, – уточнила синоптик.

Тепло буде і в Центрі. Вночі близько нуля, вдень +1 +5. Періодично йтиме дощ, місцями з мокрим снігом.

На Півночі вночі очікується переважно дощ, вдень без опадіа. Вночі 1 січня близько 0 градусів, вдень +1 +6.

У Києві у новорічну ніч близько нуля, переважно дощ, а вдень потепліє до +3 +6, місцями дощ, поривчастий вітер.