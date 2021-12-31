В Православной церкви Украины опровергли миф о том, что Дед Мороз, Санта Клаус и святой Николай – это разные имена одной личности.

По данным ПЦУ, только святой Николай был реальным человеком, а другие – это вымышленные персонажи.

Дебют новогоднего Деда Мороза состоялся в прошлом веке во время антирелигиозной кампании Советского Союза. Она совпала с ужасающими событиями – искусственно спланированными голодоморами и тотальными репрессиями.

Санта Клауса как жизнерадостного пожилого эльфа с мешком за плечами впервые описали в стихотворной сказке Клемента Кларка Мура в 1823 году.

Современного Санту изобразила и популяризировала в коммерческих целях компания газированного безалкогольного напитка. Его образ создали из реального человека — друга и соседа художника, работавшего в фирме.

В ПЦУ отметили, что святитель Николай Чудотворец родился в конце III столетия. За свою жизнь он успел сделать много добрых дел: возвращал к жизни людей, спасал тех, кто страдал от голода, протягивал руку помощи бедным и нуждающимся.

Благодаря своим поступкам святого Николая прославила и канонизировала церковь, именно поэтому уже много столетий христиане считают его небесным помощником и духовным целителем.