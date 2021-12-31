У Православній церкві України спростували міф про те, що Дід Мороз, Санта Клаус та святий Миколай – це різні імена однієї особистості.

За даними ПЦУ, лише святий Миколай був реальною людиною, а інші – це вигадані персонажі.

Дебют новорічного Діда Мороза відбувся у минулому столітті під час антирелігійної кампанії Радянського Союзу. Вона збіглася з жахливими подіями – штучно спланованими голодоморами та тотальними репресіями.

Санта Клауса як життєрадісного немолодого ельфа з мішком за плечима вперше описали у віршованій казці Клемента Кларка Мура у 1823 році.

Сучасного Санту зобразила та популяризувала у комерційних цілях компанія газованого безалкогольного напою. Його образ створили з реальної людини – друга та сусіда художника, який працював у фірмі.

У ПЦУ зазначили, що святитель Миколай Чудотворець народився наприкінці III століття. За своє життя він встиг зробити багато добрих справ: повертав до життя людей, рятував тих, хто страждав від голоду, простягав руку допомоги бідним та тим, хто потребував цього.

Завдяки своїм вчинкам святого Миколая прославила та канонізувала церква, саме тому вже багато століть християни вважають його небесним помічником та духовним цілителем.