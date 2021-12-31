Несмотря на потепление, 1 января атмосферный фронт принесет в Украину осадки, преимущественно в виде дождя, и усиление ветра до 15-20 м/с.

По прогнозам Укргидрометцентра, в первый день нового года 2022 в восточных и северо-восточных областях ожидаются мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью – от 0 до -5, днем ​​-1 +4.

На остальной территории Украины будет преобладать дождь, ночью 0 +5, днем ​​+3 +8.

На Западе ночью, а днем ​​и на Правобережье местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Однако уже в воскресенье, 2 января, территория страны будет находиться в поле повышенного давления, поэтому осадки не прогнозируются. В то же время температура воздуха снова начнет снижаться.

А в понедельник, 3 января, снова снег, в западных регионах – с дождем. Ночью – от 0 до -7 мороза, днем – от -3 до +2.

На Левобережье ночью -9 -14, днем -1 -6, на Западе ночью около 0, днем +1 +5.