Попри потепління, 1 січня атмосферний фронт принесе в Україну опади переважно у вигляді дощу та посилення вітру до 15-20 м/с.

За прогнозами Укргідрометцентру, у перший день нового року 2022 у східних та північно-східних областях очікуються мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі – від 0 до -5, вдень -1 +4.

На решті території України переважатиме дощ, вночі 0 +5, вдень +3 +8.

На Заході вночі, а вдень і на Правобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Проте вже в неділю, 2 січня, територія країни перебуватиме в зоні підвищеного тиску, тому опадів не прогнозують. Водночас температура повітря знову почне знижуватись.

А в понеділок, 3 січня, знову сніг, у західних регіонах – з дощем. Вночі – від 0 до -7 морозу, вдень – від -3 до +2.

На Лівобережжі вночі -9 -14, вдень -1 -6, на Заході вночі близько 0, вдень +1 +5.