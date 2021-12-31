Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Дощі та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Валентина Летяк редакторка стрічки
дощ_вітер_погода_негода_парасолька

Попри потепління, 1 січня атмосферний фронт принесе в Україну опади переважно у вигляді дощу та посилення вітру до 15-20 м/с.

За прогнозами Укргідрометцентру, у перший день нового року 2022 у східних та північно-східних областях очікуються мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі – від 0 до -5, вдень -1 +4.

На решті території України переважатиме дощ, вночі 0 +5, вдень +3 +8.

На Заході вночі, а вдень і на Правобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Проте вже в неділю, 2 січня, територія країни перебуватиме в зоні підвищеного тиску, тому опадів не прогнозують. Водночас температура повітря знову почне знижуватись.

А в понеділок, 3 січня, знову сніг, у західних регіонах – з дощем. Вночі – від 0 до -7 морозу, вдень – від -3 до +2.

На Лівобережжі вночі -9 -14, вдень -1 -6, на Заході вночі близько 0, вдень +1 +5.

Читайте
Мокрий сніг з дощем і похолодання: погода у перші вихідні Нового року 2022

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка