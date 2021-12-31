Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила граждан об ухудшении погодных условий на территории Украины.
По данным Укргидрометцентра, ожидается гололед, плохая видимость дорог и значительная снеголавинная опасность в Карпатских горах.
В течение 31 декабря на дорогах образуется гололед, а туман нагрянет в восточные и западные области Украины (видимость около 200-500 м).
В северных и центральных областях Украины нагрянет гололед (1 уровень опасности, желтый), прогнозирует Укргидрометцентр.
Днем 31 декабря на высокогорье Карпатских гор будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень, красный — погодные условия могут быть крайне опасными).
Укргидрометцентр предупредил о повышении уровней воды во Львовской и Ивано-Франковской областях на 0,3-1,3 м. На реках бассейнов Сяна и Днестра возможен ледоход, остается вероятность формирования пробок льда с резким колебанием уровней воды без негативных последствий.