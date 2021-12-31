Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила громадян про погіршення погодних умов на території України.

За даними Укргідрометцентру, очікується ожеледиця, погана видимість доріг та значна сніголавинна небезпека у Карпатських горах.

Протягом 31 грудня на дорогах утвориться ожеледиця, а туман нагряне у східні та західні області України (видимість близько 200-500 м).

У північних та центральних областях України нагряне ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий), прогнозує Укргідрометцентр.

Вдень 31 грудня на високогір’ї Карпатських гір спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень, червоний – погодні умови можуть бути вкрай небезпечними).

Укргідрометцентр попередив про підвищення рівнів води у Львівській та Івано-Франківській областях на 0,3-1,3 м. На річках басейнів Сяну та Дністра можливий льодохід, залишається ймовірність формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води без негативних наслідків.