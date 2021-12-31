Вход в аэропорт Борисполь снова свободен не только для пассажиров, но есть условия

Впервые с начала пандемии вход в терминал аэропорта Борисполь снова открыт для всех – не только для пассажиров, но при условии выполнения некоторых правил.

– Отныне вход в международный аэропорт Борисполь свободен даже для сопровождающих. Но, конечно, с соблюдением необходимых санитарных норм, а именно применением средства индивидуальной защиты (респиратора или маски), – отмечают в администрации аэропорта.

Кроме того, на входе в терминал меряют температуру. Она не должна превышать 37,2 градуса. Соответственно, если она будет выше, в аэропорт не пустят.

В то же время не нужно предъявлять документ с результатом тестирования на коронавирус, справку о выздоровлении или Covid-сертификат.

Фото: Аеропорт Бориспіль