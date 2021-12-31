Вхід до аеропорту Бориспіль знову вільний не тільки для пасажирів, але є умови

Вперше з початку пандемії вхід до терміналу аеропорту Бориспіль знову відкритий для всіх – не тільки для пасажирів, проте за умови виконання деяких правил.

– Відтепер вхід до міжнародного аеропорту Бориспіль вільний навіть для супроводжуючих. Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме – застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски), – наголошують в адміністрації аеропорту.

Окрім того, на вході у термінал міряють температуру. Вона не має перевищувати 37,2 градуси. Відповідно, якщо вона буде вищою, до аеропорту не впустять.

Водночас не треба пред’являти документ з результатом тестування на коронавірус, довідку про одужання чи Covid-сертифікат.

Фото: Аеропорт Бориспіль