Во вторник, 4 января, почти во все области Украины нагрянут сильные дожди, которые начнутся днем ​​с мокрым снегом и продлятся до утра следующего дня.

По прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха будет держаться на уровне от +3 до +7, а затем опустится от -6 до -8 градусов по Цельсию.

Из-за резкого похолодания на дорогах Украины образуется гололед, поэтому синоптики советуют быть осторожными после ухудшения погодных условий.

Осадки обойдут стороной частично северные и центральные области Украины. Речь идет о нескольких городах – Киеве, Вышгороде, Борисполе, Фастове, Чернигове, Прилуках, Нежине, Сумах, Житомире, Коростене и Овруче.

Согласно прогнозу, в других городах Украины ожидаются осадки – дожди и мокрый снег. Скорость ветра усилится от 7 до 12 м/с во всех регионах.

Днем температура воздуха в Украине на юге – от +6 до +8, на востоке – от +3 до +5, в центре – от +5 до +7, на севере – от +3 до +6, на западе – от + 3 до +5 градусов.

В течение дня в Киеве будет ветреная погода, однако обойдется без осадков. Правда, ближе к ночи нагрянут сильные дожди.

Температура воздуха днем ​​будет держаться преимущественно на уровне от +5 до +7 тепла, а ночью опустится до +2 градусов. В столице будет хозяйничать ветер, поэтому синоптики призвали украинцев тепло одеваться.