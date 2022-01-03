У вівторок, 4 січня, майже у всіх областях України пройдуть сильні дощі, які розпочнуться вдень із мокрим снігом та продовжаться до ранку наступного дня.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря триматиметься на рівні від +3 до +7, а потім опуститься до щонайменше від -6 до -8 градусів за Цельсієм.

Через різке похолодання на дорогах України утвориться ожеледиця, тож синоптики радять бути обережними після погіршення погодних умов.

Опади обійдуть стороною лише частково північні та центральні області України. Йдеться про декілька міст – Київ, Вишгород, Бориспіль, Фастів, Чернігів, Прилуки, Ніжин, Суми, Житомир, Коростень та Овруч.

Згідно з прогнозом, в інших містах України очікуються опади – дощі та мокрий сніг. Швидкість вітру посилиться від 7 до 12 м/с у всіх регіонах.

Вдень температура повітря в Україні на півдні – від +6 до +8, на сході – від +3 до +5, у центрі – від +5 до +7, на півночі – від +3 до +6, на заході – від +3 до +5 градусів.

Протягом дня у Києві буде вітряна погода, проте без опадів. Щоправда, ближче до ночі почнуться сильні дощі.

Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +5 до +7 тепла, а вночі опуститься до +2 градусів. У столиці вируватиме вітер, тож синоптики закликали українців тепло одягатися.