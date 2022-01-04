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Факты / Украина / Общество

Рекорд за 142 года: в Киеве зафиксировали самый теплый день января

Марта Бондаренко редактор ленты
Рекорд за 142 года: в Киеве зафиксировали самый теплый день января

3 января 2022 года в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха установила рекорд, а именно +4,3°C, что на 0,3°C выше рекордного значения для этого дня в 1899 году.

Как сообщают климатологи, норма превышена на 7,3°C, что соответствует температуре конца октября.

Максимальная температура в столице повысилась до +8,2°C, что превышает предыдущий рекорд для этого дня в 1899 году на 2,1°C.

Погода в Киеве в декабре 2021-го в среднем составила -1,6°C — это выше климатической нормы 1991-2020 годов на 0,2°C.

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Самым холодным днем в столице было 24 декабря — тогда минимальная температура снизилась к утру до -13,2°C, а самым теплым было 11 декабря, когда максимальная температура достигла +7,2°C.

А еще в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 66 мм осадков, что составило 140% климатической нормы.

Ранее сообщалось, что погода в Украине после Рождества станет значительно холоднее.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского

Фото: Depositphotos

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