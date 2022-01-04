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Рекорд за 142 роки: у Києві зафіксували найтепліший день січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Рекорд за 142 роки: у Києві зафіксували найтепліший день січня

3 січня 2022 року у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря показала рекорд, а саме +4,3°C, що на 0,3°C вище рекордного значення для цього дня 1899 року.

Як повідомляють кліматологи, норма перевищена на 7,3°C, що відповідає температурі кінця жовтня.

Максимальна температура у столиці підвищилася до +8,2°C, що перевищує попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°C.

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Погода у Києві у грудні 2021 році у середньому склала -1,6°C – це вище за кліматичну норму 1991-2020 років на 0,2°C.

Найхолоднішим днем у столиці було 24 грудня – тоді мінімальна температура знизилась під ранок до -13,2°C, а найтеплішим було 11 грудня, коли максимальна температура сягнула +7,2°C.

А ще у Києві на проспекті Науки за місяць випало 66 мм опадів, що склало 140% кліматичної норми.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні після Різдва стане значно холоднішою.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського

Фото: Depositphotos

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