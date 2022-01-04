Торецк уже 10 дней без воды: боевики блокируют ремонт водопровода

В Торецке Донецкой области с 25 декабря нет центрального водоснабжения из-за аварии на водопроводе Горловка – Донецк в серой зоне.

Вчера компания Вода Донбасса завершила ремонтные работы, однако в город в настоящее время поступает 8 тыс. кубометров воды, а для прокачки всех районов необходимо 14 тыс. Поэтому устранение ранее обнаруженных порывов не дало желаемых результатов, то есть, вероятно, существуют еще порывы в серой зоне.

Украинская сторона подала заявку на получение режима тишины со стороны неподконтрольной территории для дополнительного обследования водопровода, однако до сих пор не получила ответа.

Поэтому завтра, 5 января, воду в Торецке продолжат подавать по графику и развозить автоцистернами.