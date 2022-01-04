Торецьк вже 10 днів без води: бойовики блокують ремонт водогону

У Торецьку Донецькій області з 25 грудня немає центрального водопостачання через аварію на водогоні Горлівка – Донецьк у сірій зоні.

Учора компанія Вода Донбасу завершила ремонтні роботи, проте до міста наразі надходить 8 тис. кубометрів води, а для прокачки усіх районів необхідно 14 тис. Тож усунення раніше виявлених поривів не дало бажаних результатів, тобто, ймовірно, існують ще пориви у сірій зоні.

Українська сторона подала заявку для отримання режиму тиші з боку непідконтрольної території для додаткового обстеження водогону, проте досі не отримала відповіді.

Тому завтра, 5 січня, воду у Торецьку продовжать подавати за графіком та розвозити автоцистернами.