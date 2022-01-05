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Факты / Украина / Общество

На территории Азовстали нашли тела троих мужчин

Марта Бондаренко редактор ленты
На территории Азовстали нашли тела троих мужчин

Во вторник, 4 января, на территории металлургического завода Азовсталь в Мариуполе нашли тела трех молодых мужчин.

В ГСЧС сообщают, что о происшествии им сообщили в 12.45.

Мертвыми троих мужчин нашли в не эксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи. Погибшие не являются работниками металлургического завода.

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В пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области пока не комментируют происшествие — отметили, что за обновлением информацию следует следить на сайте полиции.

Мариупольские СМИ сообщают, что погибшими являются трое молодых парней, которых накануне объявили в розыск.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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