Во вторник, 4 января, на территории металлургического завода Азовсталь в Мариуполе нашли тела трех молодых мужчин.

В ГСЧС сообщают, что о происшествии им сообщили в 12.45.

Мертвыми троих мужчин нашли в не эксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи. Погибшие не являются работниками металлургического завода.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области пока не комментируют происшествие — отметили, что за обновлением информацию следует следить на сайте полиции.

Мариупольские СМИ сообщают, что погибшими являются трое молодых парней, которых накануне объявили в розыск.