В новогоднюю ночь: 22-летний житель Мариуполя с пистолетом ограбил школьников

В Донецкой области задержали ранее судимого парня, который совершил разбойное нападение на двоих детей.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Мариуполе. 22-летний парень первым подошел к двум мальчикам, которые гуляли в парке.

Из кармана он достал предмет, похожий на пистолет: угрожая расправой, злоумышленник забрал у детей их мобильные телефоны.

Мальчики (13 и 14 лет) вовремя сбежали и рассказали обо всем родителям. В ту же ночь они обратились в полицию.

Злоумышленник был задержан уже утром 1 января. Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение наркопреступлений.

В ходе экспертизы выяснилось, что пистолет, которым угрожал парень, был пневматическим. Мобильные телефоны стражи порядка вернут школьникам.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.187 (Разбой) УК Украины. За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.