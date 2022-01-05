У вівторок, 4 січня, на території металургійного заводу Азовсталь, що у Маріуполі, знайшли тіла трьох молодих чоловіків.

У ДСНС повідомляють, що про подію їм повідомили о 12:45.

Мертвими трьох чоловіків знайшли в підсобному приміщенні, яке не експлуатується, поблизу доменної печі. Загиблі не є працівниками металургійного заводу.

У пресслужбі ГУ Нацполіції у Донецькій області наразі не коментують подію – зазначили, що за оновленням інформацію варто слідкувати на сайті поліції.

Маріупольські ЗМІ повідомляють, що загиблими є троє молодих хлопців, яких напередодні оголосили в розшук.