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На території Азовсталі знайшли тіла трьох чоловіків

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На території Азовсталі знайшли тіла трьох чоловіків

У вівторок, 4 січня, на території металургійного заводу Азовсталь, що у Маріуполі, знайшли тіла трьох молодих чоловіків.

У ДСНС повідомляють, що про подію їм повідомили о 12:45.

Мертвими трьох чоловіків знайшли в підсобному приміщенні, яке не експлуатується, поблизу доменної печі. Загиблі не є працівниками металургійного заводу.

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У пресслужбі ГУ Нацполіції у Донецькій області наразі не коментують подію – зазначили, що за оновленням інформацію варто слідкувати на сайті поліції.

Маріупольські ЗМІ повідомляють, що загиблими є троє молодих хлопців, яких напередодні оголосили в розшук.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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