Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Угрожал бензопилой: в Мариуполе пожилую женщину спасли от собственного сына

Наташа Тарчевська редактор ленты
Угрожал бензопилой: в Мариуполе пожилую женщину спасли от собственного сына

В Донецкой области спасли жизнь 69-летней женщине, которую родной сын чуть не зарезал бензопилой.

Инцидент произошел в Мариуполе. Пенсионерка сама позвонила в полицию.

По ее словам, в тот день 45-летний сын начал крушить дом, где проживал вместе с матерью.

Когда пожилая женщина пыталась остановить нападающего, тот схватил в руки бензопилу. К счастью, полицейские приехали и предупредили покушение на жизнь пенсионерки.

45-летний мужчина продолжал вести себя неадекватно, поэтому правоохранители вынуждены были вызвать медиков.

Сейчас горе-сын госпитализирован, а его мать поместили во временный приют, где с ней будут работать психологи.

Она сможет жить там в течение нескольких месяцев, ведь после действий сына в доме нужно будет сделать ремонт.

Полицейские, спасшие жизнь 69-летней женщины, получили от нее письмо со словами благодарности.

Читайте
Пусть идет в тюрму: что рассказала мать, которую под Радомышлем порезал родной сын

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка