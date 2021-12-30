Угрожал бензопилой: в Мариуполе пожилую женщину спасли от собственного сына

В Донецкой области спасли жизнь 69-летней женщине, которую родной сын чуть не зарезал бензопилой.

Инцидент произошел в Мариуполе. Пенсионерка сама позвонила в полицию.

По ее словам, в тот день 45-летний сын начал крушить дом, где проживал вместе с матерью.

Когда пожилая женщина пыталась остановить нападающего, тот схватил в руки бензопилу. К счастью, полицейские приехали и предупредили покушение на жизнь пенсионерки.

45-летний мужчина продолжал вести себя неадекватно, поэтому правоохранители вынуждены были вызвать медиков.

Сейчас горе-сын госпитализирован, а его мать поместили во временный приют, где с ней будут работать психологи.

Она сможет жить там в течение нескольких месяцев, ведь после действий сына в доме нужно будет сделать ремонт.

Полицейские, спасшие жизнь 69-летней женщины, получили от нее письмо со словами благодарности.