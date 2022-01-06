Слово вакцина выбрали словом 2021 года по версии словаря современного украинского языка и сленга Мыслово.

— События последних двух лет не оставляют нам простора для маневра. Как и в прошлом, нынешнее слово года продиктовано пандемией коронавируса, но уже на следующем ее витке. Вакцина и производные от нее слова, прежде всего вакцинация, полностью доминировали в общественной дискуссии ушедшего года — отметили на сайте словаря.

Авторы словаря отметили, что украинское слово щеплення преобладало в употреблении вакцинацию вплоть до начала кампании массовой вакцинации от коронавируса.

Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 в словаре отметили:

антивакцинатор (сокращенно антиваксер или антивакс) – противник вакцинации;

(сокращенно антиваксер или антивакс) – противник вакцинации; ревакцинация – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты;

– повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты; бустерная доза (сокращенно бустер) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация;

(сокращенно бустер) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация; иммунизация – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации;

– процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации; иммунитет – способность организма противостоять действию вредных внешних факторов;

– способность организма противостоять действию вредных внешних факторов; коведна тысяча или тысяча Зеленского – инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации.

Другими словами, которые определяли публичный дискурс в прошлом году, были:

Большое строительство – еще одна инициатива Зеленского, направленная на развитие инфраструктуры;

– еще одна инициатива Зеленского, направленная на развитие инфраструктуры; деолигархизация – борьба с олигархами, которую начал пятый президент Порошенко, и сам же от нее пострадал;

– борьба с олигархами, которую начал пятый президент Порошенко, и сам же от нее пострадал; земля – в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и наибольшим урожаем зернобобовых культур в истории Украины;

– в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и наибольшим урожаем зернобобовых культур в истории Украины; вагнергейт – проваленная спецоперация украинских спецслужб, целью которой было задержание наемников российской частной военной компании Вагнера;

– проваленная спецоперация украинских спецслужб, целью которой было задержание наемников российской частной военной компании Вагнера; война – агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил у границ Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.

Словарь Мыслово был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним отправляют обычные пользователи.

Мыслово выбирает слово года в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и значимость. В прошлые годы словом года выбирали: коронавирус (2020), диджитализация (2019), томос (2018), безвиз (2017), коррупция (2016), блокада (2015), киборги (2014), евромайдан (2013).

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Источник: Мыслово