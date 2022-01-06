Слово вакцина выбрали словом 2021 года по версии словаря современного украинского языка и сленга Мыслово.
— События последних двух лет не оставляют нам простора для маневра. Как и в прошлом, нынешнее слово года продиктовано пандемией коронавируса, но уже на следующем ее витке.
Вакцина и производные от нее слова, прежде всего вакцинация, полностью доминировали в общественной дискуссии ушедшего года — отметили на сайте словаря.
Авторы словаря отметили, что украинское слово щеплення преобладало в употреблении вакцинацию вплоть до начала кампании массовой вакцинации от коронавируса.
Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 в словаре отметили:
- антивакцинатор (сокращенно антиваксер или антивакс) – противник вакцинации;
- ревакцинация – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты;
- бустерная доза (сокращенно бустер) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация;
- иммунизация – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации;
- иммунитет – способность организма противостоять действию вредных внешних факторов;
- коведна тысяча или тысяча Зеленского – инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации.
Другими словами, которые определяли публичный дискурс в прошлом году, были:
- Большое строительство – еще одна инициатива Зеленского, направленная на развитие инфраструктуры;
- деолигархизация – борьба с олигархами, которую начал пятый президент Порошенко, и сам же от нее пострадал;
- земля – в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и наибольшим урожаем зернобобовых культур в истории Украины;
- вагнергейт – проваленная спецоперация украинских спецслужб, целью которой было задержание наемников российской частной военной компании Вагнера;
- война – агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил у границ Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.
Словарь Мыслово был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним отправляют обычные пользователи.
Мыслово выбирает слово года в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и значимость. В прошлые годы словом года выбирали: коронавирус (2020), диджитализация (2019), томос (2018), безвиз (2017), коррупция (2016), блокада (2015), киборги (2014), евромайдан (2013).
Источник: Мыслово