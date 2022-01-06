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Факти / Україна / Суспільство

Словник сучасної української мови обрав слово 2021 року

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
книги

Слово вакцина обране словом 2021 року за версією словника сучасної української мови та сленгу Мислово.

— Події останніх двох років не залишають нам простору для маневру. Як і минулоріч, цьогорічне слово року продиктоване пандемією коронавірусу, але вже на наступному її витку.

Вакцина та похідні від неї слова, передусім вакцинація, повністю домінували у суспільній дискусії року, що минув, – зазначили на сайті словника.

Автори словника зазначили, що питомо українське слово щеплення переважало у вжитку вакцинацію аж до початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу.

Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року у словнику відзначили:

  • антивакцинатор (скорочено антиваксер або антивакс) – противник вакцинації;
  • ревакцинація – повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту;
  • бустерна доза (скорочено бустер) – додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація;
  • імунізація – процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації;
  • імунітет – здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів;
  • ковідна тисяча або тисяча Зеленського – ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації.

Іншими словами, які окреслювали публічний дискурс минулого року, були:

  • Велике будівництво – ще одна ініціатива Зеленського, спрямована на розвиток інфраструктури;
  • деолігархізація – боротьба з олігархами, яку розпочав п’ятий президент Порошенко, і сам же від неї постраждав;
  • земля – у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України;
  • вагнергейт – провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера;
  • війна – агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.

Словник Мислово створили у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

Мислово обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. У минулі роки словом року обирали: коронавірус (2020), діджиталізація (2019), томос (2018), безвіз (2017), корупція (2016), блокада (2015), кіборги (2014), євромайдан (2013).

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Джерело: Мислово

Фото: Depositphotos

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