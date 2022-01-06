Слово вакцина обране словом 2021 року за версією словника сучасної української мови та сленгу Мислово.

— Події останніх двох років не залишають нам простору для маневру. Як і минулоріч, цьогорічне слово року продиктоване пандемією коронавірусу, але вже на наступному її витку. Вакцина та похідні від неї слова, передусім вакцинація, повністю домінували у суспільній дискусії року, що минув, – зазначили на сайті словника.

Автори словника зазначили, що питомо українське слово щеплення переважало у вжитку вакцинацію аж до початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу.

Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року у словнику відзначили:

антивакцинатор (скорочено антиваксер або антивакс) – противник вакцинації;

(скорочено антиваксер або антивакс) – противник вакцинації; ревакцинація – повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту;

– повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту; бустерна доза (скорочено бустер) – додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація;

(скорочено бустер) – додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація; імунізація – процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації;

– процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації; імунітет – здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів;

– здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів; ковідна тисяча або тисяча Зеленського – ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації.

Іншими словами, які окреслювали публічний дискурс минулого року, були:

Велике будівництво – ще одна ініціатива Зеленського, спрямована на розвиток інфраструктури;

– ще одна ініціатива Зеленського, спрямована на розвиток інфраструктури; деолігархізація – боротьба з олігархами, яку розпочав п’ятий президент Порошенко, і сам же від неї постраждав;

– боротьба з олігархами, яку розпочав п’ятий президент Порошенко, і сам же від неї постраждав; земля – у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України;

– у зв’язку з відкриттям ринку вагнергейт – провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера;

– провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера; війна – агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.

Словник Мислово створили у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

Мислово обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. У минулі роки словом року обирали: коронавірус (2020), діджиталізація (2019), томос (2018), безвіз (2017), корупція (2016), блокада (2015), кіборги (2014), євромайдан (2013).

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Джерело: Мислово