Налоги на зарплату в Украине изменились вместе с повышением минимальной заработной платы с 1 декабря 2021 года.

Если до 1 декабря украинцы, которые получали минимальную заработную плату 6 тыс. грн, платили 1 170 грн налогов, то теперь отчисления с минимальной зарплаты в размере 6,5 тыс. грн составляют 1 267,5 грн.

С 1 октября 2022 года, когда, согласно бюджету-2022, минимальная заработная плата вырастет еще на 200 грн до 6 700 грн, работники будут платить 1 306,5 грн налогов.

Сколько будут получать” на руки ” работники с минимальной зарплатой

4 830 грн – до 1 декабря 2021 года,

5 232,5 грн – с 1 декабря 2021 года до 30 сентября 2022 года,

5 393,5 грн – с 1 октября 2022 года.

На сколько пропорционально будет увеличиваться налог

97,5 грн – после 1 декабря 2021 года,

39 грн – после 1 октября 2022 года.

Какие налоги с зарплаты платят украинцы

Все украинцы, которые работают, платят 19,5% от зарплаты (ЗП).

18% составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% – военный сбор (ВС).

Формула для расчета налога

НДФЛ = ЗП х 0,18

1 080 = 6 000 х 0,18 – до 1 декабря 2021 года,

1 170 = 6500 х 0,18 – с 1 декабря 2021 года до 30 сентября 2022 года,

1 206 = 6700 х 0,18 – с 1 октября 2022 года.

ВС = ЗП х 0,015

90 = 6 000 х 0,015 – до 1 декабря 2021 года,

97,5 = 6 500 х 0,015 – с 1 декабря 2021 года до 30 сентября 2022 года,

100,5 = 6 700 х 0,015 – с 1 октября 2022 года.

НДФЛ и ВС = ЗП х 0,195

1 170 = 6 000 х 0,195 – до 1 декабря 2021 года,

1 267,5 = 6 500 х 0,195 – с 1 декабря 2021 года до 30 сентября 2022 года,

1 306,5 = 6 700 х 0,195 – с 1 октября 2022 года.

Заметим, что после роста минимальной заработной платы с 1 декабря 2021 года, на 110 грн вырос и размер единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех групп.

Поскольку ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы, то до 1 декабря 2021 года ФЛП нужно было платить ЕСВ в размере 1 320 грн. После роста минимальной зарплаты с 1 декабря сумма составит уже 1 430 грн.