Податки на зарплату в Україні змінились разом із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року.

Якщо до 1 грудня українці, які отримували мінімальну заробітну плату 6 тис. грн, сплачували 1 170 грн податків, то тепер відрахування із мінімальної зарплати в розмірі 6,5 тис. грн становлять 1 267,5 грн.

Із 1 жовтня 2022 року, коли, згідно з бюджетом-2022, мінімальна заробітна плата зросте ще на 200 грн до 6 700 грн, працівники сплачуватимуть 1 306,5 грн податків.

Скільки отримуватимуть “на руки” працівники із мінімальною зарплатою

4 830 грн – до 1 грудня 2021 року,

5 232,5 грн – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,

5 393,5 грн – із 1 жовтня 2022 року.

На скільки пропорційно збільшуватиметься податок

97,5 грн – після 1 грудня 2021 року,

39 грн – після 1 жовтня 2022 року.

Які податки із зарплати сплачують українці

Усі українці, які працюють, сплачують 19,5% із зарплати (ЗП).

18% становить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% – військовий збір (ВЗ).

Формула для розрахунку податку

ПДФО = ЗП х 0,18

1 080 = 6 000 х 0,18 – до 1 грудня 2021 року,

1 170 = 6500 х 0,18 – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,

1 206 = 6700 х 0,18 – із 1 жовтня 2022 року.

ВЗ = ЗП х 0,015

90 = 6 000 х 0,015 – до 1 грудня 2021 року,

97,5 = 6 500 х 0,015 – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,

100,5 = 6 700 х 0,015 – із 1 жовтня 2022 року.

ПДФО та ВЗ = ЗП х 0,195

1 170 = 6 000 х 0,195 – до 1 грудня 2021 року,

1 267,5 = 6 500 х 0,195 – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,

1 306,5 = 6 700 х 0,195 – із 1 жовтня 2022 року.

Зауважимо, що після зростання мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року, на 110 грн зріс і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) усіх груп.

Оскільки ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати, то до 1 грудня 2021 року ФОП потрібно було сплачувати ЄСВ у розмірі 1 320 грн. Після зростання мінімальної зарплати з 1 грудня сума становитиме вже 1 430 грн.