Непогода в Украине: в Киеве ограничат въезд для грузовиков

В Киеве из-за снегопада, который ожидается 9 января, ввели ограничения на въезд крупногабаритного транспорта.

По данным Киевской городской государственной администрации, въезд грузовиков в украинскую столицу будет запрещен после 7.00, в воскресенье.

Как пояснили в КГГА, такие меры необходимы для того, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочных машин.

Власти украинской столицы пообещали, что к началу снегопадов в Киеве коммунальщики приступят к обработке дорог, мостов и тротуаров реагентом, который поможет избежать травм из-за льда, который образуется из-за перепадов температуры.

В КГГА добавили, что Киевавтодор располагает 586 единицами техники для того, чтобы убирать снег и наносить средства для борьбы с гололедом.

Власти в Киеве призвали горожан и гостей столицы не пользоваться личным транспортом, если есть такая возможность.

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Также в КГГА призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных местах, чтобы машины не мешали спецтехнике выполнять свою работу.

Напомним, что 9 января по всей территории Украины ожидаются мокрый снег с дождем.

Ночью холоднее всего будет на востоке страны, где температура воздуха опустится до -10 градусов, а теплее будет на юге – до +1 градуса.

В украинской столице пройдет мокрый снег. Днем столбик термометра покажет от -1 до +1. Ночью температура опустится от -2 до -4.