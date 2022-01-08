Негода в Україні: у Києві обмежать в’їзд для вантажівок

У Києві через снігопад, який очікується 9 січня, запровадили обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту.

За даними Київської міської державної адміністрації, в’їзд вантажівок до української столиці буде заборонено після 7.00 у неділю.

Як пояснили в КМДА, такі заходи необхідні для того, щоб мінімізувати затори та звільнити дороги для роботи снігоприбиральних машин.

Влада української столиці пообіцяла, що до початку снігопадів у Києві комунальники розпочнуть обробку доріг, мостів та тротуарів реагентом, який допоможе уникнути травм через льод, який утворюється через перепади температури.

У КМДА додали, що Київавтодор має 586 одиниць техніки для того, щоб прибирати сніг та наносити засоби для боротьби з ожеледицею.

Влада у Києві закликала городян та гостей столиці не користуватися особистим транспортом, якщо є така можливість.

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Також у КМДА закликали не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у заборонених місцях, щоб машини не заважали спецтехніці виконувати свою роботу.

Нагадаємо, що 9 січня на всій території України очікується мокрий сніг з дощем.

Вночі холодніше буде на сході країни, де температура повітря опуститься до -10 градусів, а тепліше буде на півдні – до +1 градуса.

В українській столиці буде мокрий сніг. Вдень стовпчик термометра покаже від -1 до +1. Вночі температура опуститься від -2 до -4.