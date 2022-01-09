Помощь выделяется для покрытия расходов на проживание, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При наличии справки о взятии на учет внутри перемещенного лица помощь предоставляется:

людям, выехавшим с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма;

переселенцам, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции или мер по обеспечению национальной безопасности и обороны;

детям, родившимся после даты начала проведения антитеррористической операции, временной оккупации.

Адресная помощь предоставляется со дня обращения, но не более чем на шесть месяцев.

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Как оформить денежную помощь впервые:

Если помощь оформляется впервые, то в отделении Ощадбанка оформляются все необходимые документы. Затем Ощадбанк передает документацию в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения в течение трех рабочих дней.

Также можно подать электронную заявку, воспользовавшись услугой Получение ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на портале государственных услуг iGov.

Продление помощи:

Заявление о назначении ежемесячного адресного пособия на шестимесячный срок следует подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (совбес) по месту фактического проживания.

То же самое можно сделать, воспользовавшись услугой Назначение (продление) ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на следующий шестимесячный срок на портале государственных услуг iGov.

Что указать в заявлении:

фамилия, имя и отчество лица, претендующего на помощь;

число, месяц, год рождения;

серия, номер паспорта гражданина Украины, кем и когда выдан;

идентификационный номер;

зарегистрированное и фактическое место жительства;

наличие у каждого из членов семьи в собственности жилого помещения, расположенного за пределами временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции;

наличие у каждого из членов семьи на депозитном банковском счете денежных средств в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума;

место работы лиц трудоспособного возраста и время, с которого лицо там работает;

место обучения (школа, сад, техникум, лицей и т.д.) для соответствующей категории членов семьи.

Какие документы необходимы для оформления помощи:

Заявление установленного образца;

оригинал и копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

оригинал и копия паспорта уполномоченного представителя семьи;

оригинал и копия справки о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН);

оригинал и копия свидетельства о браке, заверенная личной подписью уполномоченного представителя семьи;

оригинал и копии свидетельств о рождении детей, заверенные подписью уполномоченного представителя семьи;

письменное согласие о выплате пособия и согласие на обработку персональных данных (в произвольной форме);

письменное разрешение на раскрытие уполномоченным банком информации.

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Размеры денежной помощи:

Для трудоспособных лиц: с 01.12.2021 – 442,00 грн.

для пенсионеров, детей и лиц, достигших 18-летнего возраста и продолжающих обучение по дневной форме в учебных заведениях до окончания таких заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет: с 01.12.2021 – 1 000,00 грн;

для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью (130% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность): с 01.12.2021 – 2 514,20 грн;

для лиц с инвалидностью ІІ группы (115% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность): с 01.12.2021 – 2 224,10 грн;

для лиц с инвалидностью ІІІ группы (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность): с 01.12.2021 – 1 934,00 грн.

Общий размер пособия на семью рассчитывается как сумма размеров пособия на каждого члена семьи и не может превышать 3 000 грн., для семьи, в состав которой входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью – 3 400 грн., для многодетной семьи. – 5 000 грн.

В назначении адресной помощи может быть отказано, если:

кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилье или часть жилья, расположенного в других регионах, чем временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и Крыму.

кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счету средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума.

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Источник: Портал госуслуг iGov.org.ua