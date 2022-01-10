Открыт прием заявок на участие в третьем раунде программы Young SDG Innovators

Стартовал прием заявок на участие в третьем раунде специализированной учебной программы Young SDG Innovators от Глобального договора ООН, в рамках которой опытные менторы помогают представителям компаний создать инновационный проект, способствующий достижению Целей устойчивого развития.

Программа длится семь месяцев. Она состоит из пяти двухдневных учебно-практических кемпов и менторской поддержки. В этом году каждая компания может предоставить максимум три команды.

Команда должна состоять из трех участников и чемпиона (представителя топ-менеджмента компании).

Стоимость участия одной команды в программе – 60 тыс. грн, а набор длится до 17 декабря.

Преимущества для компаний:

ускорение интеграции Целей устойчивого развития в бизнес-стратегию вашей компании благодаря сотрудничеству, инновациям и обмену знаниями;

лидерство в создании культуры инноваций в компании и демонстрации ощутимых результатов;

повышение вовлеченности сотрудников и повышение профессиональных возможностей для ценных талантов;

высококачественные и вдохновенные мастер-классы от лидеров мнений в сфере устойчивого развития и революционных технологий;

возможности для предоставления наставничества и лидерства в программе, сотрудничество с экспертами по инновациям, обмен ценным опытом;

инструменты, ресурсы и опыт ведущих инновационных компаний;

глобальное признание за участие в программе.

Преимущества для участников:

ресурсы для обучения и развития;

комплексная обучающая программа, включающая онлайн- и офлайн-семинары, тематические исследования, визиты в компании и обсуждения на форуме;

профессиональный опыт;

возможность наладить связь с другими подразделениями и сотрудничать с инновационными проектами, относящимися к компании и отрасли;

коучинг, наставничество и взаимный нетворкинг;

возможность построить рабочие отношения и учиться у ярких профессионалов, работающих в сфере устойчивого развития и инноваций со всего мира;

шанс стать частью глобальной сети самых успешных молодых профессионалов из ведущих компаний со всех континентов.

– За инновационными решениями всегда стоят люди, которые не боялись учиться и реализировать свои идеи. Те, кто имеет смелость поверить, что они способны на что-то повлиять, как правило, становятся настоящими лидерами перемен. В акселераторе Young SDG Innovators мы даем возможность командам реализовать свой потенциал, создать инновационный проект, который включает Цели устойчивого развития ООН, и представить готовую бизнес-модель на международных площадках, — отметила операционный директор Глобального договора ООН в Украине Алина Коновальченко.