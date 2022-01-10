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Факти / Україна / Суспільство

Відкрито прийом заявок на участь у третьому раунді програми Young SDG Innovators

Юля Захарченко редакторка стрічки
Відкрито прийом заявок на участь у третьому раунді програми Young SDG Innovators

Стартував прийом заявок на участь у третьому раунді спеціалізованої навчальної програми Young SDG Innovators від Глобального договору ООН, у межах якої досвідчені ментори допомагають представникам компаній створити інноваційний проєкт, що сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку.

Програма триває сім місяців. Вона складається з п’яти дводенних навчально-практичних кемпів та менторської підтримки. Цьогоріч кожна компанія може подати щонайбільше три команди.

Команда повинна мати у своєму складі трьох учасників та чемпіона (представника топ-менеджменту компанії).

Вартість участі однієї команди в програмі — 60 тис. грн, а набір триває до 17 грудня.

Переваги для компаній:

  • прискорення інтеграції Цілей сталого розвитку у бізнес-стратегію вашої компанії завдяки співпраці, інноваціям та обміну знаннями;
  • лідерство у створенні культури інновацій у компанії та демонстрації відчутних результатів;
  • підвищення залученості співробітників та збільшення професійних можливостей для цінних талантів;
  • високоякісні та натхненні майстер-класи від лідерів думок у сфері сталого розвитку та революційних технологій;
  • можливості для надання наставництва та лідерства у програмі, співпраця з експертами з інновацій, обмін цінним досвідом;
  • інструменти, ресурси та досвід провідних інноваційних компаній;
  • глобальне визнання за участь у програмі.

Переваги для учасників:

  • ресурси для навчання та розвитку;
  • комплексна навчальна програма, що охоплює онлайн- та офлайн-семінари, тематичні дослідження, візити до компаній та обговорення на форумі;
  • професійний досвід;
  • можливість налагодити зв’язок з іншими підрозділами та співпрацювати з інноваційними проектами, що стосуються компанії та галузі;
  • коучинг, наставництво та взаємний нетворкінг;
  • можливість побудувати робочі відносини та навчатися у найяскравіших професіоналів, що працюють у сфері сталого розвитку та інновацій з усього світу;
  • шанс стати частиною глобальної мережі найуспішніших молодих професіоналів із провідних компаній з усіх континентів.

– За інноваційними рішеннями завжди стоять люди, які не боялися навчатися та реалізовувати свої ідеї. Ті, хто має сміливість повірити, що вони здатні на щось вплинути, як правило, стають справжніми лідерами змін.

У акселераторі Young SDG Innovators ми даємо можливість командам реалізувати свій потенціал, створити інноваційний проект, який передбачає Цілі сталого розвитку ООН, та представити готову бізнес-модель на міжнародних майданчиках, – зазначила операційна директорка Глобального договору ООН в Україні Аліна Коновальченко.

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