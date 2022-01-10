Правоохранители разоблачили участников международной мошеннической схемы. Украинец и гражданин Германии на специализированных хакерских форумах получили реквизиты банковских счетов граждан Европейского Союза.

По данным Офиса генерального прокурора, соучастники с помощью чужих денег платили за разные покупки в интернет-магазинах.

Они создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые получали купленный товар и в дальнейшем продавали в странах Восточной Европы.

Члены группы получали деньги на электронные кошельки. С помощью преступной схемы участники заработали более 18 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли технику, мобильные телефоны и другие предметы. В настоящее время гражданин Германии находится под стражей как обвиняемый соорганизатор группы.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.