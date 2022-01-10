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Заробили понад 18 млн грн: в Україні викрили учасників міжнародної шахрайської схеми

Юля Захарченко редакторка стрічки
Заробили понад 18 млн грн: в Україні викрили учасників міжнародної шахрайської схеми

Правоохоронці викрили учасників міжнародної шахрайської схеми. Українець та громадянин Німеччини на спеціалізованих хакерських форумах отримали реквізити банківських рахунків громадян Європейського Союзу.

За даними Офісу генерального прокурора, співучасники за допомогою чужих грошей платили за різні покупки в інтернет-магазинах.

Вони створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які отримували куплений товар та продавали надалі у країнах Східної Європи.

Члени групи отримували гроші на електронні гаманці. За допомогою злочинної схеми учасники заробили понад 18 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, мобільні телефони та інші предмети. Наразі громадянин Німеччини перебуває під вартою як обвинувачений співорганізатор групи.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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