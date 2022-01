ICTV сохранил первое место среди телеканалов по итогам 2021

По итогам 2021 года телеканал ICTV снова стал лидером среди национальных вещателей с долей 9,4%. Об этом свидетельствуют данные исследования Индустриального телевизионного комитета (ИТК).

В частности, шесть месяцев ICTV был первым среди всех украинских каналов по доле и рейтингу, лидером просмотров – 140 дней в году.

– Прошлый год был действительно турбулентным для нас, как и для большинства каналов. Однако общими результатами мы удовлетворены. Канал сохранил лидерскую позицию, которой мы добились осенью 2019-го. Считаю, что можем быть и лучше, ведь сравниваем себя с самими собой, хочется все выше и выше. Думаю, это нас и ждет в 2022, – рассказала управляющий директор ICTV Анастасия Штейнгауз.

Новинки ICTV в 2021

В конце года ICTV поразил легендой – интеллектуальным шоу Кто хочет стать миллионером. Каждый выпуск посмотрело более 2,3 млн зрителей. Проект стал фаворитом слота.

В августе стартовал проект Скрытая опасность с новым ведущим Алексеем Душкой – об опасностях, которые нас могут ожидать в повседневной жизни и как от них уберечься.

Информационные программы ICTV

Стабильно высокий уровень качества показывают новостные выпуски Фактов. В этом году их посмотрело более 27 млн ​​зрителей, что обеспечило среднюю долю за год 10,01%. А под Новый год, 29 декабря, выпуск Фактов в 15.45 установил исторический рекорд слота с долей 20,7%.

Кроме того, свой воскресный вечер существенная часть украинцев посвящает итоговой аналитической программе Факты недели. Последние два месяца года еженедельно проект становился лидером просмотров. Средняя доля за год – 11,37%.

С Утром в большом городе в 2021 году свой день начинала треть украинцев – 14,4 млн зрителей. Это утреннее шоу стало лучшим с долей 15,78% среди мужчин. Первенство проект сохраняет уже шестой год подряд.

Проекты Гражданская оборона, Антизомби и Секретный фронт за год посмотрели более 23 млн зрителей.

Сериалы ICTV

В топ-10 лучших сериалов года среди мужской аудитории 18-54 лет вошли детективы: Лучший сыщик, Вскрытие покажет-2, Участковый ДВРЗ-2 и комедийный сериал На троих.

В марте на экраны вернулся Пес с невероятными историями и расследованиями. По рейтингу 3,12% Пес-6 вошел в пятерку всех премьерных сериалов на украинском телевидении 2021 года, а по охвату занял первое место. Его просмотрели почти 12,5 млн украинцев.

Юмор на ICTV

Лидером жанра в Украине остается Дизель Шоу от Dizel Studio. Как и в прошлом году, проект отрывается далеко вперед от ближайших конкурентов – средняя доля выпусков составила 15,54%. А в Сочельник шоу установило собственный рекорд года – доля достигла 17,63%.

Награды ICTV

В 2021 году сразу три проекта ICTV попали в шорт-листы самой известной международной премии в сфере маркетинга, дизайна и промоушена – PromaxBDA Awards. Сериал Казаки. Совершенно лживая история получила золото в номинации Программный логотип.

А утренняя программа на ICTV получила главное отличие премии Ukrainian Design: The Very Best Of в номинации Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video. Выигрышным стало эфирное промо. Дизайн-бюро StarLight Media впервые обновило все графическое оформление и логотип с момента основания Утра в большом городе.

Соцсети

YouTube-канал Фактов ICTV отметил свой первый миллион подписчиков. К этому результату ресурс шел с 2013 года.

А Facebook-страница ICTV стала первой среди национальных телеканалов по охвату, она набрала 1 млн подписчиков.