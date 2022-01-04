Сразу два канала медиагруппы StarlightMedia попали в Топ-3 самых рейтинговых вещателей страны по итогам 2021 года. Это — ICTV как телеканал №1 и СТБ как лидер роста.

В частности, телеканал ICTV сохранил первую кнопку по итогам декабря с долей 10,6%, и всего года – с долей 9,4%.

Лучшими продуктами стали Дизель шоу, На троих, Факты недели, Чрезвычайные новости и сериал Пес.

А новости ICTV – на первом месте среди всех телеканалов в слоте показа, то есть их смотрели чаще всего. Факты и Факты недели в 2021 году в общей сложности посмотрело 27,5 млн зрителей.

В целом StarlightMedia имеет самые влиятельные новости с общей аудиторией 29,3 млн человек.

Диджитал StarlightMedia тоже дал хорошие результаты. В частности, Факты ICTV набрали 1 млн подписчиков и получили золотую кнопку от YouTube.

В 2020-м ICTV также был каналом №1 в Украине. Он закрепился в лидерах благодаря топовым проектам и профессиональной работе всех сотрудников телеканала.

Кстати, информационно-аналитические программы Факты и Факты недели были и в течение 2020 года главными новостными площадками для украинцев.