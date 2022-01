ICTV зберіг перше місце серед телеканалів за підсумками 2021

За підсумками 2021 року телеканал ICTV знову став лідером серед національних мовників з часткою 9,4%. Про це свідчать дані дослідження Індустріального телевізійного комітету (ІТК).

Зокрема, шість місяців ICTV був першим серед усіх українських каналів за часткою і рейтингом, лідером перегляду – 140 днів у році.

– Минулий рік був насправді турбулентним для нас, як і для більшості каналів. Однак загальними результатами ми задоволені. Канал зберіг лідерську позицію, якої ми досягли восени 2019-го. Вважаю, що можемо бути і кращими, адже порівнюємо себе із самими собою, хочеться все вище і вище. Думаю, це нас і чекає у 2022, – розповіла керуюча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз.

Новинки ICTV у 2021

Наприкінці року ICTV вразив легендою – інтелектуальним шоу Хто хоче стати мільйонером. Кожен випуск подивилося понад 2,3 млн глядачів. Проєкт став лідером слоту.

У серпні стартував проєкт Прихована небезпека з новим ведучим Олексієм Душкою – про небезпеки, які нас можуть чекати у повсякденні та як від них вберегтися.

Інформаційні програми ICTV

Стабільно високий рівень якості демонструють новинні випуски Фактів. Цьогоріч їх подивилося понад 27 млн глядачів, що забезпечило середню частку за рік 10,01%. А під Новий рік, 29 грудня, випуск Фактів о 15.45 встановив історичний рекорд слоту з часткою 20,7%.

Окрім того, свій недільний вечір суттєва частина українців присвячує підсумковій аналітичній програмі Факти тижня. Останні два місяці року щонеділі проєкт ставав лідером перегляду. Середня частка за рік – 11,37%.

З Ранком у великому місті у 2021 році свій день починала третина українців – 14,4 млн глядачів. Це ранкове шоу стало найкращим з часткою 15,78% серед чоловіків. Першість проєкт виборює уже шостий рік поспіль.

Проєкти Гражданская оборона, Антизомби і Секретный фронт за рік подивилися більш як 23 млн глядачів.

Серіали ICTV

До топ-10 найкращих серіалів року за чоловічою аудиторією 18-54 років увійшли детективи: Найкращий сищик, Розтин покаже-2, Дільничний з ДВРЗ-2 та комедійний серіал На трьох.

У березні на екрани повернувся Пес із неймовірними історіями і розслідуваннями. За рейтингом 3,12% Пес-6 увійшов до п’ятірки усіх прем’єрних серіалів на українському телебаченні 2021 року, а за охопленням забрав перше місце. Його переглянули майже 12,5 млн українців.

Гумор на ICTV

Лідером жанру в Україні залишається Дизель Шоу від Dizel Studio. Як і торік, проєкт відривається далеко вперед від найближчих конкурентів ‒ середня частка випусків становила 15,54%. А на Святвечір шоу встановило власний рекорд року ‒ частка сягнула 17,63%.

Нагороди ICTV

У 2021 році відразу три проєкти ICTV потрапили до шорт-листів найвідомішої міжнародної премії у сфері маркетингу, дизайну та промоушену – PromaxBDA Awards. Серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія отримав золото у номінації Програмний логотип.

А ранкова програма на ICTV отримала головну відзнаку премії Ukrainian Design: The Very Best Of у номінації Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video. Виграшним стало ефірне промо. Дизайн-бюро StarLight Media вперше оновило все графічне оформлення та логотип з часу заснування Ранку у великому місті.

Соцмережі

YouTube-канал Фактів ICTV відсвяткував свій перший мільйон підписників. До цього результату ресурс йшов з 2013 року.

А Facebook-сторінка ICTV стала першою серед національних телеканалів за охопленням, вона набрала 1 млн підписників.