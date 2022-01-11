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Факти / Україна / Суспільство

ICTV зберіг перше місце серед телеканалів за підсумками 2021

Валентина Летяк редакторка стрічки
ICTV в рейтингу телеканалів 2021

За підсумками 2021 року телеканал ICTV знову став лідером серед національних мовників з часткою 9,4%. Про це свідчать дані  дослідження Індустріального телевізійного комітету (ІТК).

Зокрема, шість місяців ICTV був першим серед усіх українських каналів за часткою і рейтингом, лідером перегляду – 140 днів у році.

– Минулий рік був насправді турбулентним для нас, як і для більшості каналів. Однак загальними результатами ми задоволені. Канал зберіг лідерську позицію, якої ми досягли восени 2019-го. Вважаю, що можемо бути і кращими, адже порівнюємо себе із самими собою, хочеться все вище і вище. Думаю, це нас і чекає у 2022, – розповіла керуюча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз.

Новинки ICTV у 2021

Наприкінці року ICTV вразив легендою – інтелектуальним шоу Хто хоче стати мільйонером. Кожен випуск подивилося понад 2,3 млн глядачів. Проєкт став лідером слоту.

У серпні стартував проєкт Прихована небезпека з новим ведучим Олексієм Душкою – про небезпеки, які нас можуть чекати у повсякденні та як від них вберегтися.

ICTV в рейтингу телеканалів 2021

Інформаційні програми ICTV

Стабільно високий рівень якості демонструють новинні випуски Фактів. Цьогоріч їх подивилося понад 27 млн глядачів, що забезпечило середню частку за рік 10,01%. А під Новий рік, 29 грудня, випуск Фактів о 15.45 встановив історичний рекорд слоту з часткою 20,7%.

Окрім того, свій недільний вечір суттєва частина українців присвячує підсумковій аналітичній програмі Факти тижня. Останні два місяці року щонеділі проєкт ставав лідером перегляду. Середня частка за рік – 11,37%.

З Ранком у великому місті у 2021 році свій день починала третина українців – 14,4 млн глядачів. Це ранкове шоу стало найкращим з часткою 15,78% серед чоловіків. Першість проєкт виборює уже шостий рік поспіль.

Проєкти Гражданская оборона, Антизомби і Секретный фронт за рік подивилися більш як 23 млн глядачів.

Серіали ICTV

До топ-10 найкращих серіалів року за чоловічою аудиторією 18-54 років увійшли детективи: Найкращий сищик, Розтин покаже-2, Дільничний з ДВРЗ-2 та комедійний серіал На трьох.

У березні на екрани повернувся Пес із неймовірними історіями і розслідуваннями. За рейтингом 3,12% Пес-6 увійшов до п’ятірки усіх прем’єрних серіалів на українському телебаченні 2021 року, а за охопленням забрав перше місце. Його переглянули майже 12,5 млн українців.

Гумор на ICTV

Лідером жанру в Україні залишається Дизель Шоу від Dizel Studio. Як і торік, проєкт відривається далеко вперед від найближчих конкурентів ‒ середня частка випусків становила 15,54%. А на Святвечір шоу встановило власний рекорд року ‒ частка сягнула 17,63%.

Дизель шоу

Нагороди ICTV

У 2021 році відразу три проєкти ICTV потрапили до шорт-листів найвідомішої міжнародної премії у сфері маркетингу, дизайну та промоушену – PromaxBDA Awards. Серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія отримав золото у номінації Програмний логотип.

А ранкова програма на ICTV отримала головну відзнаку премії Ukrainian Design: The Very Best Of у номінації Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video. Виграшним стало ефірне промо. Дизайн-бюро StarLight Media вперше оновило все графічне оформлення та логотип з часу заснування Ранку у великому місті.

Соцмережі

YouTube-канал Фактів ICTV відсвяткував свій перший мільйон підписників. До цього результату ресурс йшов з 2013 року.

А Facebook-сторінка ICTV стала першою серед національних телеканалів за охопленням, вона набрала 1 млн підписників.

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