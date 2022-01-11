Морозы в Украине усилятся. Значительное похолодание синоптик Наталья Диденко прогнозирует в ночь на 13 января.

По ее прогнозам, местами ожидается до -23 градусов.

— Следующая ночь, на 13 января, врежет в Украине еще сильнее морозами — до -15 -20 градусов, а на cевере и северо-востоке даже до -20 -23 градусов, — уточнила синоптик.

А в ближайшую ночь, на 12 января, по словам Диденко, мороз ожидается в диапазоне -10 -18 градусов, днем ​​- преимущественно -7 -12, на cевере местами до -14, на дорогах будет гололед.

– Снега серьезного не будет, что-то порой пролетает, но какие-то существенные осадки – вряд ли. Ветер будет задувать с севера, порывистый. В Киеве 12 января мороз затрещит: ночью до -14 градусов, днем ​​до -12 градусов. Гололед, существенных осадков не предполагается, ветрено, – уточнила синоптик прогноз на среду.

Подробный прогноз погоды в Украине на среду, 12 января, читайте на Фактах ICTV.