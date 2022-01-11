В Україні вдарять морози до -23 градусів: синоптик назвала дату

Морози в Україні посиляться. Значне похолодання синоптик Наталя Діденко прогнозує у ніч проти 13 січня.

За її прогнозами, місцями очікується до -23 градусів.

– Наступна ніч, на 13 січня, вріже в Україні ще сильніше морозами – до -15 -20 градусів, а на півночі та північному сході навіть до -20 -23 градусів, – уточнила синоптик.

А найближчої ночі, на 12 січня, за словами Діденко, мороз очікується в діапазоні -10 -18 градусів, вдень – переважно -7 -12, на півночі подекуди до -14, на дорогах ожеледиця.

– Снігу серйозного не буде, щось десь часом політає, але якісь істотні опади – навряд чи. Вітер задуватиме з півночі, буде рвучким. У Києві 12 січня мороз затріщить: вночі до -14, вдень до -12 градусів. Ожеледиця, суттєвих опадів не передбачається, вітряно, – уточнила синоптик прогноз на середу.

Детальний прогноз погоди в Україні на середу, 12 січня, читайте на Фактах ICTV.