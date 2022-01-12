В Україні можуть запустити новий механізм нарахування субсидій для оплати житлово-комунальних послуг під назвою єСубсидії.

Про це розповів в одному з інтерв’ю заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, в разі запуску новий механізм діятиме за аналогією з програмою єПідтримка, в рамках якої українцям зараз виплачують по 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу.

– Будемо її (програму єПідтримка, – Ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити єСубсидію? – зазначив Шурма.

Коментуючи принцип дії програми “єСубсидії”, він пояснив, що йдеться про нарахування виплат на картку для оплати комунальних послуг. Кошти можна буде витратити лише на оплату комуналки.

Згідно із задумом, це дасть можливість верифікувати кожного отримувача субсидії в Україні.

Що стосується програми єПідтримка, її планують і надалі розвивати. Шурма запевнив, що програма щомісяця буде поповнюватися новими напрямками і продуктами.

– І паралельно з’явиться ще десяток таких продуктів, – додав він.

Програма єПідтримка з виплати 1 тис. грн вакцинованим українцям повноцінно стартувала в Україні з 19 грудня.

Витратити Covid-тисячу можна лише на купівлю книг, квитки в кіно, театри, музеї, на придбання залізничних та авіаквитків для подорожей Україною, на абонементи у басейни та спортзали. З другої половини січня громадянам віком від 60 років нададуть можливість купувати ліки.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців з моменту отримання.

Станом на 11 січня українці подали вже 6,8 млн заявок на отримання коштів за вакцинацію.