Желтый уровень опасности: украинцев предупредили о сильных порывах ветра

В течение двух дней, 14 и 15 января, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, в некоторых местах порывы ветра составят, в среднем, 15-20 м/с.

Также из-за перепадов температуры по всей территории страны, кроме южных областей, ожидаются гололедица и желтый уровень опасности.

Уточняется, что в пятницу порывы ветра составят до 27 м/с. На Азовском море, а также в портах Мариуполь и Бердянск они достигнут 25-28 м/с.

Как предупредили спасатели, такие погодные условия могут привести к отключениям электроэнергии, нарушению работы коммунального хозяйства, а также к проблемам с нормальным функционированием транспортных средств. Украинцев призвали быть крайне осторожными.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 14 января по всей территории Украины ожидается мокрый снег с дождем.

На юге страны ожидается до +5 градусов, в западных – до +4.

Самая холодная погода в ночное время ожидается на востоке Украины – до -13, а теплее будет в центре – до +1 градуса.