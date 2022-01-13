Жовтий рівень небезпеки: українців попередили про потужні пориви вітру

Протягом двох днів, 14 та 15 січня, в Україні очікуються потужні пориви вітру.

Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, у деяких місцях пориви вітру становитимуть у середньому 15-20 м/с.

Також через перепади температури по всій території країни, крім південних областей, очікуються ожеледиця та жовтий рівень небезпеки.

Уточнюється, що у п’ятницю пориви вітру становитимуть до 27 м/с. На Азовському морі, а також у портах Маріуполь та Бердянськ вони досягнуть 25-28 м/с.

Як попередили рятувальники, такі погодні умови можуть призвести до відключень електроенергії, порушення роботи комунального господарства, а також проблем із нормальним функціонуванням транспортних засобів. Українців закликали бути вкрай обережними.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 14 січня на всій території України очікується мокрий сніг з дощем.

На півдні країни очікується до +5 градусів, у західних – до +4.

Найхолодніша погода вночі очікується на сході України – до -13, а тепліше буде в центрі – до +1 градуса.