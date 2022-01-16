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Тисяча за вакцинацію: скільки грошей та на що найбільше витратили українці

Юля Захарченко редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Українці витратили вже понад 1,3 млрд грн за програмою єПідтримка, у рамках якої кожен вакцинований громадянин отримує матеріальну підтримку від держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, найбільше українці витрачають ці гроші на книжки, кінотеатри та залізничні квитки.

Застосунок Дія

Станом на ранок 15 січня, близько 8,2 млн жителів України відкрили картки для виплат у банках, а 7 млн людей подали заявку у мобільному додатку Дія на отримання 1 тис. грн.

Шмигаль зазначив, що цього тижня Міністерство цифрової трансформації затвердило наказ, що наближує рівень надання державний послуг до європейських та світових норм.

Згідно з документом, запроваджено нові вимоги, які допоможуть зробити сервіс комфортнішим, зручнішим та швидшим.

За словами прем’єр-міністра України, відтепер понад 5 тис. державних органів надаватимуть послуги українцям за новими та підвищеними стандартами.

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Фото: Урядовий портал, УНІАН

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