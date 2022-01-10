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Факты / Украина / Общество

Банки начали выдавать пластиковые карты с выплатами за вакцинацию

Абрамова Юлия редактор ленты
Банки начали выдавать пластиковые карты с выплатами за вакцинацию

Полностью вакцинированные украинцы, которые оформили карту єПідтримка, могут получить пластиковый вариант. Выдавать такие карточки уже начали Альфа-Банк и Monobank.

Так, карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение.

В банке отмечают, что такая карта не персонифицирована, поэтому выдается в отделении.

Вместе с тем клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку Новой почтой, или обратившись непосредственно в отделение.

Как получить пластиковую карту в Альфа-Банк

  • Оформить карту в отделении Альфа-Банка Украина.
  • Для получения денег необходимо скачать приложение Дія и в разделе Услуги выбрать єПідтримка, отправить заявку на получение средств и выбрать карту Альфа-Банка.
  • После выбора карты в Дії тысяча гривен перечислится сразу на счет.

Как получить пластиковую карту в Monobank

С 11 января клиенты Monobank, оформившие карту єПідтримка, также могут заказать и пластиковую с доставкой в выбранное отделение Новой почты.

  • В последней версии программы зайти в свою карту єПідтримка.
  • Выдвинуть карту свайпом влево и в меню выбрать Выпустить пластиковую карту.
  • Выпуск карты бесплатный, но необходимо оплатить тариф за доставку карты Новой почтой – 50 грн.
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Источник: РБК-Украина

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