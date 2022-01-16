По состоянию на 01 января 2022 года задолженность Пенсионного фонда перед ЕКР составила 70 млрд грн. За 2021 год она увеличилась на 8,2 млрд.

Как сообщил советник председателя Счетной палаты Виктор Мазярчук, в течение года максимальное значение не возвращенного займа было 25 ноября и составило 20,7 млрд грн. А за последние четыре дня года, с 28 по 31 января, Пенсионный фонд вернул Казначейству 11 млрд грн ссуды.

Пенсионный фонд осуществляет ссуды у Казначейства для выплаты пенсий в случаях когда собственных поступлений на эти цели недостаточно. То есть недостаточно поступлений от уплаты ЕСВ. Заимствования осуществляются для покрытия кассовых разрывов в Фонде и должны быть возвращены до конца года.

В 2022 году произойдет повышение размера минимальной пенсии для граждан старше 70 лет. Пенсионные выплаты не будут меньше 3 000 грн.

Источник: Частный телеграм канал В.Мазярчука