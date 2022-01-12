В 2022 году произойдет повышение размера минимальной пенсии для граждан старше 70 лет. Пенсионные выплаты не будут меньше 3 000 грн.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, целью Кабинета министров в этом году является дальнейшее повышение пенсий для ряда категорий украинцев. Оно будет происходить поэтапно.

В частности, повышение должны почувствовать граждане старше 70 лет, имеющие полный страховой стаж. На сегодняшний день полный стаж для мужчин составляет 35 лет, для женщин – 30 лет.

– Программа доплат к пенсии будет расширена на лиц, которым исполнилось 70 лет… Минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30/35 лет составит 3 000 грн, — отметил Шмыгаль.

Кроме того, на март 2022 года запланирована индексация пенсий (в том числе и работающим пенсионерам).

Также планируется провести перерасчет пенсий по инвалидности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Продолжится и повышение пенсионных выплат для 65-летних украинцев (из-за роста размера минимальной зарплаты).