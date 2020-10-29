Как выбрать частный пенсионный фонд и сколько вкладывать, чтобы получать $1 тыс. в месяц
Сейчас в Украине существует проблема с низкими пенсиями, а через 15 лет государство вообще не сможет платить даже минимальную сумму денег, заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
Из-за этого украинцам советуют самостоятельно собирать средства на собственную старость. Сделать это можно через негосударственный пенсионный фонд. Подобных неприбыльных организаций в Украине более 60, туда можно делать взносы, а потом получать выплаты.
Откладывая ежемесячно в течение 40 лет 3 тыс. грн, можно 20 лет получать пенсию в размере $1-2 тыс. Эта система неидеальна, риск потерять средства есть, однако это лучше, чем надеяться на государство.
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Чтобы деньги не сгорели, следует правильно выбрать фонд. В этом вопросе стоит обратить внимание на следующие нюансы:
- срок существования фонда;
- количество участников, которые доверили ему свои накопления;
- размер активов;
- прозрачность коммуникации с клиентами.
Накопительные пенсии в Украине
В Украине планируют ввести накопительные пенсии.
Система позволит украинцам в течение жизни самостоятельно откладывать средства для обеспечения достойной старости.
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