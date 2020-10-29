Как выбрать частный пенсионный фонд и сколько вкладывать, чтобы получать $1 тыс. в месяц

Сейчас в Украине существует проблема с низкими пенсиями, а через 15 лет государство вообще не сможет платить даже минимальную сумму денег, заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Из-за этого украинцам советуют самостоятельно собирать средства на собственную старость. Сделать это можно через негосударственный пенсионный фонд. Подобных неприбыльных организаций в Украине более 60, туда можно делать взносы, а потом получать выплаты.

Откладывая ежемесячно в течение 40 лет 3 тыс. грн, можно 20 лет получать пенсию в размере $1-2 тыс. Эта система неидеальна, риск потерять средства есть, однако это лучше, чем надеяться на государство.

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Чтобы деньги не сгорели, следует правильно выбрать фонд. В этом вопросе стоит обратить внимание на следующие нюансы:

срок существования фонда;

количество участников, которые доверили ему свои накопления;

размер активов;

прозрачность коммуникации с клиентами.

Накопительные пенсии в Украине

В Украине планируют ввести накопительные пенсии.

Система позволит украинцам в течение жизни самостоятельно откладывать средства для обеспечения достойной старости.

Подробнее о накопительных пенсиях в Украине читайте на Фактах ICTV.