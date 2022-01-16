Станом на 01 січня 2022 року, заборгованість Пенсійного фонду перед ЄКР становила 70 млрд грн. За 2021 рік вона збільшилася на 8,2 млрд.

Як повідомив радник голови Рахункової палати Віктор Мазярчук, протягом року, максимальне значення не повернутої позики було 25 листопада і становило 20,7 млрд грн. А за останні чотири дні року, з 28 по 31 січня, Пенсійний фонд повернув Казначейству 11 млрд грн позики.

Пенсійний фонд здійснює позики в Казначейства для виплати пенсій у випадках коли власних надходжень на ці цілі недостатньо. Тобто, недостатньо надходжень від сплати ЄСВ. Запозичення здійснюються для покриття касових розривів у Фонді й мають бути повернути до кінця року.

При цьому у 2022 році відбудеться підвищення розміру мінімальної пенсії для громадян старше 70 років. Пенсійні виплати будуть не меншими за 3 000 грн.

Джерело: Приватний телеграм канал В.Мазярчука