В Украине хотят расширить программу єПідтримка: на кого она будет распространяться

Кабинет министров Украины намерен расширить программу єПідтримка на подростков, которые смогут потратить средства на внешкольное образование.

В ходе совещания по поводу противодействия распространению коронавируса в Украине, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, обсудили этот вопрос.

Представители Министерства образования и науки предложили расширить программу не только на граждан в возрасте 60 лет и старше, но и на детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Помимо прочего, обсуждается вопрос о расширении программы на детей в возрасте 12-14 лет.

На совещании также отметили, что в Украине почти 100 тыс. граждан получили третью прививку. На прошлой неделе было вакцинировано 552 тыс. украинцев, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн прививок. В настоящий момент 14,28 млн граждан получили две дозы.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский пообещал тысячу гривен каждому украинцу, который получит две дозы вакцины от коронавируса.

Деньги можно использовать для покупки абонемента в спортзал или фитнес-клуб, похода в кино, театр, на концерт, в музей или выставочный центр.

В 2022 году программа, как ожидается, будет расширена на пожилых людей, которые смогут на эти деньги приобрести лекарства.

Фото: Минцифры